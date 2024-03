Recordomzet en -winst uitbater luchthaven Frankfurt

De Duitse luchthavenexploitant Fraport heeft vorig jaar een recordomzet en -winst geboekt, met name dankzij prestaties van luchthavens buiten Duitsland. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Fraport is onder meer de beheerder van Duitslands grootste vliegveld, die in Frankfurt. Op dat vliegveld lagen de passagiersaantallen nog wel onder het niveau van voor corona.

In totaal kwam er iets meer dan 4 miljard euro aan inkomsten binnen, ruim 25 procent meer dan in 2022. Die kwamen niet alleen uit Frankfurt, maar ook uit luchthavens in onder meer Peru, Turkije, Griekenland en Bulgarije.

“Het verkeer bleef zich in 2023 dynamisch ontwikkelen”, stelt topman Stefan Schulte in een toelichting op de jaarresultaten. “Fraport profiteerde vooral van deze trend door zijn brede internationale portfolio. Onze luchthavens op de Griekse en Turkse markt behaalden in 2023 zelfs nieuwe passagiersrecords.”

De passagiersaantallen in Frankfurt lagen met ruim 59 miljoen op 84 procent van die in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Daarmee blijft de Duitse luchthaven achter bij Europese concurrenten, meent Schulte. Voor 2024 verwacht Fraport via dit vliegveld zo’n 61 miljoen tot 65 miljoen reizigers te verwerken. Ter vergelijking, in 2019 reisden ruim 70 miljoen mensen via Frankfurt.

De winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen brak met 1,2 miljard euro een record. Fraport verwacht dat dit resultaat zal verbeteren het komende jaar. Tegen 2030 moet een dergelijke winst van 2 miljard euro in de boeken gaan.