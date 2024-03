Energiecoöperaties lopen tegen tekort wind- en zonlocaties aan

Het is voor energiecoöperaties de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om een geschikte locatie voor een zonnepark of windproject te vinden. Dat maakt klimaatstichting Hier bekend in de jaarlijkse Lokale Energie Monitor. Energiecoöperaties zijn burgercollectieven die zich inzetten om lokaal duurzame energie op te wekken.

Overheden bepalen op welke locaties en onder welke voorwaarden duurzame energie mag worden opgewekt. De provinciale verkiezingen in 2023 hebben daar volgens de monitor een flinke stempel op gedrukt: coalitieakkoorden in Flevoland, Gelderland en Groningen sluiten windontwikkeling expliciet uit. In Overijssel blijven “meerdere plannen voor zonneparken op de plank liggen”. Amsterdamse windplannen vertragen door een “terughoudend windbeleid” van de provincie Noord-Holland, aldus de monitor.

Directeur Gijs Termeer van Hier benadrukt dat energiecoöperaties belangrijk zijn voor de energietransitie. “Het energiesysteem van de toekomst zal voor een belangrijk deel ook een lokaal energiesysteem zijn, waarin energiecoöperaties een cruciale rol spelen. Een lokale overheid die hierin meebeweegt, stimuleert en ruimte biedt, is nodig.”

Ondanks het tekort aan ontwikkellocaties neemt het aantal projecten van coöperaties nog wel toe. Afgelopen jaar kwamen er 150 nieuwe zon- en windprojecten bij, maar dat waren vooral veel projecten op daken. Voor de ontwikkeling van zonneparken op land en windprojecten blijft het tekort aan plaatsen naar verwachting nog de komende jaren een probleem.

Het aantal leden van energiecoöperaties neemt al jaren toe. In 2018 waren er naar schatting 68.000 leden, vorig jaar waren dat er meer dan 131.000, becijferde de monitor. Zij wekken stroom op voor ongeveer 454.000 huishoudens. Het aantal energiecoöperaties nam vorig jaar wel amper toe, terwijl de groei van dit soort burgercollectieven jarenlang in de lift zat. Netto kwamen er vorig jaar maar drie nieuwe coöperaties bij. In bijna 90 procent van alle gemeenten in Nederland is een coöperatie gevestigd.