Vooral vakanties en uitjes stuwen omzet webwinkels

Webwinkels in Nederland moesten het vorig jaar voor hun groei vooral hebben van online geboekte vakanties en uitjes. Het aantal verkochte spullen bleef rond hetzelfde niveau van 2022, meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org op basis van eigen cijfers.

Nederlandse consumenten gaven vorig jaar 34,7 miljard euro uit, 3 procent meer dan een jaar eerder. Die groei is vooral te danken aan de 21 procent hogere uitgaven aan online verkochte pakketreizen en 15 procent hogere online-uitgaven aan vliegtickets, meldt de koepelorganisatie voor webwinkels bij haar jaaroverzicht.

Prijsstijgingen zijn een belangrijke oorzaak van die toename. Vliegtickets werden bijvoorbeeld ruim 11 procent duurder in 2023 en pakketreizen 8,7 procent, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd nam ook het aantal boekingen toe. Zo meldde de koepelorganisatie voor reisorganisaties ANVR dat Nederlanders vorig jaar de meeste boekingen ooit deden.

Naast vakanties, boekten Nederlanders ook meer uitjes naar bijvoorbeeld pretparken of festivals online. Het ging daarbij om een stijging van 10 procent.

Volgens Thuiswinkel.org stegen ook de uitgaven bij buitenlandse webshops hard, met 13 procent tot een totaalbedrag van 4 miljard. Het grootste deel van die bestellingen gaat naar webwinkels in Duitsland, namelijk een kwart.

Maar Chinese webwinkels zijn ook weer in opkomst, na enkele jaren van achteruitgang doordat aankopen op deze sites niet meer vrijgesteld waren van btw. Waar webshops uit het Aziatische land in 2022 nog goed waren voor een marktaandeel van 5 procent, gaat het nu om 7 procent van alle buitenlandse onlinebestedingen. Gemeten naar aantallen aankopen spelen Chinese webwinkels een nog grotere rol. Een op de vijf aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webshops was bij een verkoopplatform uit China.