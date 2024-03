Financial Times: EU wil invoerheffing graan uit Rusland en Belarus

De Europese Unie werkt aan een invoerheffing voor graan uit Rusland en Belarus. De EU wil graan uit deze landen duurder maken om Europese boeren en sommige lidstaten tegemoet te komen, melden ingewijden aan de Britse zakenkrant Financial Times.

De bronnen laten weten dat de Europese Commissie komende dagen een heffing van 95 euro per 1000 kilogram granen uit Rusland en Belarus invoert. Ook komt volgens hen een tarief van 50 procent op oliezaden en producten waarin oliezaden zitten.

De Poolse premier Donald Tusk is voor een importverbod van alle landbouwproducten uit Rusland en Belarus. Boeren in dat land protesteerden onlangs tegen de import van goedkoper buitenlands graan en andere producten, vooral uit Oekraïne. Na het begin van de oorlog in Oekraïne twee jaar geleden schrapte de EU invoerheffingen voor producten uit Oekraïne om het land te helpen met de oorlog tegen Rusland en bondgenoot Belarus.

Een aantal boeren in Polen en andere EU-landen zijn daar niet blij mee, omdat de goedkopere producten volgens hen zorgen voor oneerlijke concurrentie voor boeren in EU-landen. Ook zijn demonstrerende boeren het niet eens met maatregelen vanuit de EU voor de sector om klimaatverandering aan te pakken.