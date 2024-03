Unilever wil ijsjesdivisie met onder meer Magnum afsplitsen

Voedingsmiddelenconcern Unilever gaat zijn ijsjestak, met onder andere de merken Magnum en Ben & Jerry’s, afsplitsen. Ook wil het bedrijf bij zijn resterende onderdelen kosten gaan besparen. “De voorgestelde veranderingen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor ongeveer 7500 functies, voornamelijk op kantoor, wereldwijd”, meldt Unilever.

Unilever heeft ongeveer 2300 kantoorbanen in Nederland, in Rotterdam en Wageningen. Het is nog onduidelijk of hier banen gaan verdwijnen, aldus een woordvoerder. Wereldwijd telt Unilever 127.000 werknemers.

De totale herstructureringskosten zullen naar verwachting ongeveer 1,2 procent van de omzet van het bedrijf bedragen voor de komende drie jaar. Volgens Unilever komt de totale kostenbesparing de komende drie jaar uit op 800 miljoen euro.

De ijsmerken die worden afgesplitst leveren een gezamenlijke omzet op van 7,9 miljard euro. Unilever zegt “alle opties” voor de ijsjestak te bekijken. Gedacht kan dan worden aan een directe verkoop van het bedrijfsonderdeel of bijvoorbeeld een beursgang.