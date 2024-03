Frankrijk wil nieuwe bedrijven aantrekken met gunstigere regels

De Franse president Emmanuel Macron wil het voor bedrijven aantrekkelijker maken om zich in Frankrijk te vestigen. Met een nieuw pakket maatregelen moet het vooral makkelijker gaan worden om geld op te halen voor zowel beursgenoteerde ondernemingen als kleine bedrijven. “Dit is een prioriteit op nationaal niveau de komende maanden”, zei Macron.

Hoe de maatregelen er precies uit gaan zien is nog onduidelijk. Ze moeten het voor oprichters van bedrijven in ieder geval eenvoudiger maken om controle te behouden na een aandelenuitgifte. Daarnaast moeten kleine bedrijven sneller in aanmerking gaan komen voor financiering. De Franse overheidsbank gaat 500 miljoen euro reserveren voor investeringen in het midden- en kleinbedrijf. Ook worden bepaalde belastingregels vereenvoudigd.

De eerste wetsvoorstellen over de maatregelen worden volgende maand ingediend bij het Franse parlement.