Filipijnen verwachten miljardeninvesteringen in casino’s

De Filipijnen verwachten de komende jaren miljarden aan investeringen in casino’s en gokresorts in het land. De Filipijnen zijn een belangrijk gokparadijs in Azië geworden, ondanks concurrentie vanuit andere landen in de regio.

Het hoofd van de nationale gokautoriteit Philippine Amusement and Gaming denkt dat de komende vijf jaar tot wel 6 miljard dollar geïnvesteerd zal worden door binnen- en buitenlandse partijen in de sector. Volgens hem zal er elke twee jaar minstens één nieuw casino-resort bijkomen. Het gaat dan om gebieden buiten hoofdstad Manilla, zoals de provincie Cebu in het midden van het land.

Hij denkt dat de bruto-inkomsten uit gokken in 2027 zullen stijgen naar omgerekend 8 miljard tot 9 miljard dollar. Vorig jaar bedroegen die inkomsten ruim 5 miljard dollar. De Filipijnen zijn populair bij gokkers uit bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea en Singapore.

De Filipijnen zien wel toenemende concurrentie. Zo heeft Japan goedkeuring gegeven voor de bouw van het eerste casino in het land. Thailand zou ook casino’s willen legaliseren. Dan is er ook nog het Chinese gokparadijs Macau.