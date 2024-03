Intel krijgt bijna 20 miljard aan steun van Amerikaanse overheid

Chipproducent Intel krijgt bijna 20 miljard dollar aan subsidies en leningen van de Amerikaanse overheid. Volgens het Witte Huis zal de Amerikaanse president Joe Biden de voorlopige overeenkomst met Intel later op de dag in Arizona bekendmaken. Met de steun aan Intel wil de Amerikaanse regering de chipproductie in eigen land stimuleren en minder afhankelijk worden van chips uit China en Taiwan.

Onder de zogeheten Chips Act, die in 2022 werd aangenomen, ontvangt Intel tot 8,5 miljard dollar aan subsidies. Ook kan Intel een extra 11 miljard dollar aan leningen ontvangen. Intel zal een deel van de financiering gebruiken om twee nieuwe chipfabrieken te bouwen in Arizona en een bestaande te moderniseren. De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo noemde het een “enorme deal” en een van de grootste investeringen ooit in de Amerikaanse halfgeleidersector.