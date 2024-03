Meeste werknemers verzwijgen financiële problemen voor de baas

Veruit de meeste werkgevers zijn niet op de hoogte van de financiële problemen van hun personeel. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN AMRO onder ruim 2000 werknemers. De meesten van hen, zeven op de tien, geven aan geen behoefte te hebben hun financiële situatie te bespreken op hun werk. Een kwart van de werknemers voelt zich daarvoor “niet veilig genoeg”.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 4 procent van de mensen in loondienst zijn rekeningen niet kan betalen, 22 procent kan dat nog maar net. ABN AMRO schrijft dat onder meer toe aan de gestegen prijzen voor levensonderhoud. Met name mensen met de laagste inkomens in de agrarische sector, de zorg, de horeca, de retail, de transportsector en de dienstverlening lopen risico in de financiële problemen te komen, stelt de bank.

De geldproblemen drukken zwaar op het welzijn, constateert ABN AMRO. Werknemers ervaren bijvoorbeeld stress en kunnen zich minder goed concentreren. Dat kan op termijn weer leiden tot ziekteverzuim. Ruim een op de tien mensen geeft aan langdurig ziek te zijn geweest in verband met hun financiële problemen.

“Uit ons onderzoek blijkt dat bij slechts een op de vijf medewerkers met financiële problemen de leidinggevende hiervan op de hoogte is. Dat maakt het voor werkgevers lastig om te helpen, terwijl zij juist het verschil kunnen maken”, stelt sectoreconoom David Bolscher van ABN AMRO. “Werkgevers kunnen bijvoorbeeld meer uren bieden, eenmalig een bedrag uitkeren of een voorschot op het salaris uitbetalen.”

Ook financiële experts kunnen volgens Bolscher uitkomst bieden om werknemers te helpen met hun financiën. “We beschouwen financiële zekerheid vaak als een verantwoordelijkheid van de overheid, terwijl werkgevers juist persoonlijke hulp op maat kunnen bieden. Daarmee kunnen zij écht het verschil maken en dat betaalt zich terug met minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit”, aldus de econoom.