Grote staking bij Brussels Airlines uitgesteld door vakbonden

De piloten van Brussels Airlines gaan later deze week toch niet staken. Een eerder aangekondigde staking, die vier dagen zou duren, is uitgesteld omdat de vakbonden weer met de werkgever in onderhandeling zijn over hogere lonen.

De piloten moesten tijdens de coronacrisis duizenden euro’s aan jaarsalaris inleveren. De bonden vinden dat, nu het weer beter gaat met Brussels Airlines, de piloten er extra op vooruit zouden moeten gaan. Lange tijd leek de maatschappij daar niet toe bereid. Maar nu wordt er toch weer gepraat.

Volgens vakbond ACLVB is tijdens het overleg “voldoende vooruitgang geboekt om het overleg verder kansen te geven”. Vakbond BBTK spreekt zelfs al een “gentleman’s agreement” dat nog verder moet worden uitgewerkt. “Hoewel er nog geen definitief akkoord is, is Brussels Airlines tevreden dat de basis stevig genoeg is om de gesprekken voort te zetten”, zo klinkt het bij Brussels Airlines zelf.