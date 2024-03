Meta bereid reclamevrij Facebook en Instagram goedkoper te maken

Meta Platforms heeft Brussel aangeboden om de maandelijkse abonnementskosten voor een reclamevrij Facebook en Instagram bijna te halveren van 9,99 euro naar 5,99 euro. Op die manier wil het Amerikaanse socialemediabedrijf zorgen rond privacy en eerlijke concurrentie wegnemen, heeft een advocaat van Meta gezegd tijdens een hoorzitting bij de Europese Commissie.

De prijsverlaging volgt op de toenemende kritiek van privacyactivisten en consumentengroeperingen op Meta’s abonnementsdienst zonder advertenties in Europa. Volgens critici worden gebruikers hierdoor gedwongen een vergoeding te betalen als ze hun privacy willen waarborgen.

Meta wilde met het vorig jaar geïntroduceerde abonnement juist tegemoet komen aan eisen van Europese toezichthouders. Op die manier zouden gebruikers kunnen kiezen voor een versie waarbij hun gegevens veiliger zijn. Meta gebruikt de data van betalende gebruikers namelijk niet voor advertenties. Intussen is de gratis variant van de platformen met advertenties ook nog gewoon beschikbaar.

Hoe Brussel denkt over het voorstel van Meta is niet duidelijk. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager uitte in een interview met persbureau Reuters haar bedenkingen, maar liet in het midden of Meta door kan gaan met het abonnement. “Ik denk dat het belangrijk is om het gesprek met Meta voort te zetten en we zullen uiteindelijk ook beoordelen wat de volgende stap is”, gaf ze aan.