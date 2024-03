AEX-index op nieuw record na opluchting over Fed-besluit

De AEX-index op het Damrak is donderdag met een stevige winst geopend en bereikte een nieuw recordniveau. Beleggers trokken zich op aan de recordstanden op Wall Street, waar de Federal Reserve woensdag voor opluchting zorgde. De Amerikaanse centrale bank hield de rente zoals verwacht onveranderd. Wel gaven de beleidsmakers aan nog steeds op drie renteverlagingen te rekenen dit jaar. Lagere rentetarieven zijn over het algemeen goed nieuws voor aandelenbeleggingen. Ook de andere Europese beurzen en de aandelenmarkten in Azië lieten stevige winsten zien.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 871,04 punten. De hoofdindex tikte kort na opening op 873,04 punten de hoogste koers ooit aan. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen aan kop met winsten van tot ruim 4 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 919,49 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. Londen won 1,2 procent. In het Verenigd Koninkrijk vergadert de Bank of England donderdag over de rente. Ook de Britse centrale bank zal de rente waarschijnlijk onveranderd laten.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Naast de chipbedrijven stond IMCD in de kopgroep met een plus van 2 procent. Analisten van investeringsbank Oddo BHF verhoogden het advies voor de chemicaliëndistributeur.

Avantium won 1 procent. De ontwikkelaar van plantaardige plastics zag de omzet vorig jaar stijgen. Het nettoverlies nam wel toe. Het bedrijf haalde eerder dit jaar 70 miljoen euro op om de hoger dan verwachte kosten van zijn nieuwe fabriek in Delfzijl te dekken. De productie in die fabriek zal in de tweede helft van 2024 van start gaan.

In Frankfurt ging Douglas naar de beurs. Het aandeel van de Duitse parfumerieketen noteerde op 25 euro. Dat is minder dan de introductiekoers van 26 euro per stuk. Douglas, dat wordt geleid door de Nederlander Sander van der Laan, haalde met de beursgang rond de 850 miljoen euro op. Het bedrijf wil het geld gebruiken om de schulden te verlagen.

In Brussel kelderde Onward Medical 21,5 procent. Het Eindhovense bedrijf, dat werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen, heeft 20 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden tegen een flinke korting verkocht.

De euro was 1,0917 dollar waard, tegen 1,0857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 81,76 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 86,52 dollar per vat.