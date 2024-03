BMW voorziet groei door sterke vraag duurdere elektrische auto’s

Het Duitse autoconcern BMW verwacht dit jaar te kunnen groeien, vooral door een sterkere vraag naar zijn duurdere volledig elektrische auto’s. In China, de belangrijkste markt voor het bedrijf met hoofdkantoor in München, staan de verkopen echter onder druk door hevige concurrentie.

Het concern voorziet dat de verkopen van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce dit jaar licht stijgen. Vorig jaar behaalde BMW een omzet van 155,5 miljard euro, 9 procent meer dan het jaar daarvoor. De nettowinst daalde in 2023 wel hard, van 17,9 miljard euro in 2022, tot 11,3 miljard euro. Dat kwam echter doordat de winst in 2022 werd gestuwd door een gunstige herwaardering van een belang in een Chinees samenwerkingsverband. Zonder dit effect zou de winst volgens BMW afgelopen jaar zijn toegenomen.

De verkopen van elektrische auto’s schoten vorig jaar met bijna driekwart omhoog tot 375.000 stuks.