AEX koerst af op hoger begin na opluchting over Fed-besluit

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag met een stevige winst te openen. Beleggers trekken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de Federal Reserve woensdag voor opluchting zorgde. De Amerikaanse centrale bank hield de rente zoals verwacht onveranderd. Wel gaven de beleidsmakers aan nog steeds op drie renteverlagingen te rekenen dit jaar. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is de inflatie nu nog te hoog, maar is het wel waarschijnlijk dat de rente ergens dit jaar omlaag zal gaan.

Verder gaat de aandacht uit naar de beursgangen van parfumerieketen Douglas en het socialmediaplatform Reddit. Douglas maakt zijn debuut op de beurs in Frankfurt. De aandelen zijn geprijsd op 26 euro per stuk. Het bedrijf haalt daarmee zo rond de 850 miljoen euro op. Reddit gaat tegen een prijs van 34 dollar per aandeel naar de beurs in New York. De beursgang van Reddit is de eerste van een groot socialmediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019.

Op de Aziatische aandelenmarkten werd de renteboodschap van de Fed donderdag ook goed ontvangen. De Nikkei in Tokio tikte een nieuw recordniveau aan en sloot 2 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 2,2 procent en ook de Kospi in Seoul steeg ruim 2 procent. De beurs in Shanghai bleef achter en noteerde 0,1 procent lager.

Op het Damrak kwam Avantium nog met jaarcijfers. De ontwikkelaar van plantaardige plastics zag de omzet vorig jaar met 11 procent stijgen tot bijna 20 miljoen euro. Het nettoverlies nam toe tot dik 34 miljoen euro, van een min van bijna 30 miljoen euro in 2022. Het bedrijf haalde eerder dit jaar 70 miljoen euro op om de hoger dan verwachte kosten van zijn nieuwe fabriek in Delfzijl te dekken. In die fabriek zullen suikers uit planten worden omgezet in grondstoffen voor plastics. De productie in de nieuwe fabriek zal in de tweede helft van 2024 van start gaan.

Onward Medical liet weten 15 miljoen euro te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen worden verkocht voor 4,50 euro per stuk. Het Eindhovense bedrijf, dat werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen, biedt daarmee een korting van bijna 17 procent ten opzichte van de gemiddelde koers in de afgelopen dertig handelsdagen.

De euro was 1,0936 dollar waard, tegen 1,0857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 81,63 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 86,39 dollar per vat.