AEX koerst af op lager begin na bereiken nieuw record

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een lager begin van de laatste dag van de week. Beleggers lijken het rustig aan te doen na de sterke opmars een dag eerder, waarbij de Amsterdamse hoofdindex op het hoogste niveau ooit sloot. De positieve stemming werd veroorzaakt door de Amerikaanse centrale bank, die bij het rentebesluit deze week aangaf nog altijd te rekenen op drie renteverlagingen dit jaar. Onder aanvoering van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML eindigde de AEX daardoor donderdag 1,7 procent hoger op 875,42 punten.

De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omlaag, na de sterke koerswinsten een dag eerder. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot 0,2 procent in de plus. Beleggers reageerden onder meer op een verdere toename van de inflatie in Japan. De Hang Seng-index zakte daarentegen 2,1 procent door forse koersverliezen bij de Chinese fabrikanten van elektrische auto’s. Zo kelderde Li Auto 10 procent nadat het bedrijf liet weten dit kwartaal minder auto’s af te leveren dan verwacht. Concurrenten Xpeng en Nio daalden 8 en 3 procent.

SMIC verloor 5,5 procent, na berichten dat de Chinese chipmaker mogelijk de Amerikaanse wet heeft overtreden bij de productie van een geavanceerde chip. SMIC zorgde vorig jaar voor opschudding in Washington doordat de chipmaker ondanks de Amerikaanse sancties een 7-nanometerprocessor wist te ontwikkelen, die het Chinese Huawei gebruikte in zijn nieuwste smartphone Mate 60 Pro.

Op het Damrak staat KPN in de belangstelling. Het telecomconcern heeft goedkeuring ontvangen van toezichthouder ACM om Youfone te kopen. Volgens de ACM zal de concurrentie als gevolg van de overname niet verminderen. KPN meldde in juni vorig jaar de Nederlandse activiteiten van Youfone over te willen nemen voor zo’n 200 miljoen euro.

Eurocommercial Properties kwam met jaarcijfers. De vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten en het resultaat stijgen in het afgelopen jaar. De leegstand bleef daarbij op een historisch laag niveau.

Ook Royal Delft opende de boeken. De porseleinproducent, bekend van zijn Delfts blauw, heeft vorig jaar meer omzet geboekt door sterke verkopen in het toeristische segment. De nettowinst daalde wel door een nieuw langjarig huurcontract bij Royal Delft Vastgoed.

De euro was 1,0832 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 80,55 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 85,25 dollar per vat.