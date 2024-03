Britse miljardair Joe Lewis wil onder toezicht geplaatst worden

De van fraude verdachte Britse miljardair Joe Lewis is bereid om drie jaar onder toezicht geplaatst te worden en gaat akkoord met een boete van 5 miljoen dollar, zolang hij niet de cel in hoeft. Dat hebben zijn advocaten gezegd in de Amerikaanse strafzaak tegen de voormalige eigenaar van de Britse voetbalclub Tottenham Hotspur.

Lewis werd vorig jaar gearresteerd op verdenking van handel met voorkennis. Hij heeft schuld bekend. Zijn advocaten vinden dat hij vanwege zijn hoge leeftijd – hij is 87 – en zijn medewerking aan het onderzoek geen gevangenisstraf hoeft te krijgen. Lewis is de oprichter van de investeringsmaatschappij Tavistock die belangen heeft in meer dan 200 bedrijven, waaronder luxe hotels, resorts en sport. Hij zou bedrijfsinformatie hebben doorgespeeld naar zijn privépiloten en zijn vriendin.