Europese natuurherstelwet voorlopig de ijskast in

De Europese natuurherstelwet wordt voorlopig niet doorgezet. Omdat niet genoeg EU-landen de wet nog steunen, brengt EU-voorzitter België de wet tot nader order niet in stemming. Of en wanneer dat er ooit nog van komt, kunnen Belgische diplomaten niet zeggen.

De natuurherstelwet, die de aantasting van de Europese natuur moet stoppen, is in veel EU-lidstaten een symbool van verzet tegen de Europese klimaat- en milieumaatregelen geworden. De wet van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans is al flink afgezwakt, maar dat bleek voor te veel landen niet genoeg. Het kabinet zag onder druk van de Tweede Kamer af van steun, waardoor de wet acuut in gevaar kwam. Dat Hongarije deze week overliep naar de tegenstanders was de doodsteek.

“Het zal op een goed moment weer op tafel komen”, zegt een diplomaat. De kwestie zou nu zo gepolitiseerd zijn dat compromissen moeilijk te vinden zijn. Het is wachten tot de hitte van de strijd om het Europese klimaat- en milieubeleid wat is bekoeld en de belangstelling wat is weggeëbd, denkt de ingewijde.

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur) en haar collega’s uit de andere EU-landen zouden eigenlijk komende maandag over de natuurherstelwet beslissen. België, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU en hoopte de wet over de eindstreep te loodsen, overwoog nog om maandag toch te proberen de ministers mee te krijgen. Maar die hoop heeft het land opgegeven.