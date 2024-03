Opnieuw recordjaar voor Nederlandse wijnboeren

Nederlandse wijnboeren hebben afgelopen jaar weer een recordjaar gedraaid. Het aantal wijngaarden groeide en ook draaiden bestaande wijnboeren een hogere productie, mede door relatief gunstige weersomstandigheden. Dit meldt branchevereniging VNWP op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Er zijn afgelopen jaar zo’n 1,7 miljoen flessen Nederlandse wijn geproduceerd, een groei van 30 procent vergeleken met 2022. Toen werd er door een warme zomer ook al een nieuw record neergezet. In 2023 hielpen het goede voorjaar met weinig nachtvorst en de zonnige nazomer de druivenoogst. De vele regen in juli verhoogde de schimmeldruk juist nog.

Door de gunstigere weersomstandigheden door klimaatverandering zijn wijngaarden al langer in opkomst in Nederland. Vorig jaar ging het nog om zo’n 275 hectare, nu om ongeveer 302 hectare. De meeste gaarden liggen in Gelderland en Limburg.

Nederlandse boeren maken vooral witte wijn, dit is 76 procent van de productie. Bijna 14 procent van de wijn is mousserend. De meeste boeren verwerken de druivenoogst zelf, ruim driekwart. De rest verkoopt de vruchten aan andere wijnboeren of laat ze door een andere wijnmaker vergisten.

Volgens de VNWP was 2023 wereldwijd juist een slecht jaar voor wijn. Met name boeren in Zuid-Europa werden geplaagd door extreem weer.