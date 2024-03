Limburg: verlies 4500 banen bij stop internationale studenten

Limburg vreest een permanent verlies van 4500 banen en een daling van de Limburgse economie met één miljard euro de komende vier jaar als alle bacheloropleidingen bij de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool in de Nederlandse taal moeten worden gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Panteia in opdracht van Universiteit en Hogeschool.

In een brandbrief aan het ministerie van Onderwijs en de Tweede Kamer vraagt een coalitie van overheden, universiteit Maastricht, vakbonden en bedrijfsleven om over de Limburgse grenzen te blijven kijken om kaalslag in het onderwijs te voorkomen. Naast deze brandbrief stelden de Limburgse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen een manifest op waarin ze waarschuwen voor een forse krimp van het Limburgse onderwijs.

Om kaalslag te voorkomen moet internationaal talent op Limburgse scholen en universiteiten welkom blijven, aldus de briefschrijvers. De overheid moet de beurs trekken om krimpende opleidingen betaalbaar te houden, en de samenwerking tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven moet structureel gefinancierd worden.

Bovendien moet het openbaar vervoer tussen Limburg, België en Duitsland verbeterd worden. Hoe dan ook moet het “desastreuze horrorscenario” van een rigoureuze stop op de instroom van internationale studenten van tafel.

De Limburgse organisaties roepen minister en Kamer op “de Haagse of Randstedelijke bril af te zetten”. Volgens hen “is internationalisering voor een regio als Limburg geen probleem, maar juist een oplossing. Bovendien doen de problemen die elders spelen, zoals een ernstig tekort aan (studenten)huisvesting en overvolle collegezalen, zich in Limburg niet voor. Sterker nog, gemeenten in de regio zouden, door de demografische krimp, meer studenten binnen hun gemeentegrens juist verwelkomen.”

“Limburg heeft 24 procent grens met Nederland en 76 procent grens met het buitenland”, staat in de brandbrief. “Dit maakt dat wij over grenzen heen moeten kijken om de leefbaarheid in de regio te vergroten. Kennisinstellingen en bedrijven in Limburg zijn, mede door de ligging in een grensregio, van oudsher sterk internationaal georiënteerd en spelen een belangrijke rol in de regio.”