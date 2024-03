China onderzoekt rol PwC in vastgoedfraude Evergrande

Chinese autoriteiten onderzoeken de rol van accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) in de boekhoudfraude bij projectontwikkelaar Evergrande. Het Chinese vastgoedconcern zou 78 miljard dollar van zijn omzet hebben verzonnen. PwC controleerde jarenlang de boeken van Evergrande.

De fraude zou zich volgens de Chinese beursautoriteiten in de jaren 2019 en 2020 hebben afgespeeld, vlak voordat Evergrande in grote financiële problemen kwam. Chinese ambtenaren onderzoeken nu of PwC bij de boekhoudcontrole in gebreke is gebleven. Eerder dit jaar werd Evergrande, dat kampte met een schuld van meer dan 300 miljard dollar, door de rechtbank in Hongkong failliet verklaard. De Financial Times meldde onlangs dat de curatoren van Evergrande een schadeclaim voorbereiden tegen PwC.