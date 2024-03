LTO blij met inzet voor kunstmestalternatief, wacht EU-voorstel af

Land- en tuinbouworganisatie LTO is blij met de inspanningen van Nederland in Brussel voor de toelating van een uit gewone mest gemaakte kunstmestvervanger, maar vindt het te vroeg om te zeggen of het echt goed nieuws voor de boeren is. Daarmee reageert de brancheorganisatie op het nieuws dat de Europese Commissie plannen gaat maken om kunstmestalternatief Renure toe te laten.

“Het is goed dat minister-president Rutte en minister Adema zich de voorbije maanden in Brussel hard hebben gemaakt voor de toelating van Renure, maar we moeten de voorstellen van de Europese Commissie afwachten om te kunnen beoordelen of deze stap echt zoden aan de dijk zet”, zegt voorzitter Ger Koopmans. “De randvoorwaarden, uitwerking en ingangstermijn van deze voorstellen bepalen of hier echt sprake is van een oplossing die de Nederlandse landbouw verder brengt.”

Nederland, dat het stikstofprobleem nog altijd voelt knellen, denkt met kunstmestalternatief Renure meerdere vliegen in één klap te slaan. Boeren kunnen de mest van koeien en ander vee waar ze nu mee verlegen zitten benutten. Ook hebben ze minder kunstmest uit het buitenland nodig. Andere EU-landen vonden het ook een goed idee, maar de Europese Commissie maakte er lang weinig werk van.

Het is nog onduidelijk hoelang het duurt voor boeren Renure kunnen gebruiken, maar het ministerie van Landbouw spreekt van “een positief signaal”.