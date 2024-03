Pakketbezorger FedEx flink hoger op Wall Street na cijfers

FedEx behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse post- en pakketbezorger presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen en het schrappen van banen. Ook gaat het bedrijf aandeelhouders belonen door voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Het aandeel werd daarop ruim 8 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de aanscherping van de recordstanden in de afgelopen twee dagen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel vrijwel ongewijzigd op 39.769 punten. Dat gold ook voor de brede S&P 500-index die stond op 5241 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 16.387 punten. De drie graadmeters stevenen af op weekwinsten van meer dan 2 procent door het optimisme dat de Federal Reserve de rente later dit jaar zal verlagen.

Nike zakte 8,1 procent. De sportkledingfabrikant boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet, maar zag de winst dalen. Ook waarschuwde het sportmerk voor een omzetdaling in de eerste helft van het nieuwe boekjaar. Branchegenoot Lululemon Athletica, die ook met cijfers kwam, kelderde 15 procent. Het bedrijf gaf tegenvallende verwachtingen af voor het huidige kwartaal door een afnemende groei in Noord-Amerika.

Tesla verloor 3,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn grote fabriek in Shanghai teruggeschroefd door de tegenvallende vraag naar auto’s in China en de hevige concurrentie op de grootste automarkt ter wereld. De Chinese elektrische autofabrikant Li Auto, die ook een notering heeft in New York, zakte 2,5 procent. Het bedrijf verwacht dit kwartaal minder auto’s af te leveren dan gedacht.

Apple daalde 0,4 procent. De iPhone-maker verloor een dag eerder ruim 4 procent. Die koersdaling volgde op het besluit van het Amerikaanse ministerie van Justitie om het techconcern aan te klagen, omdat het de markt voor smartphones zou misbruiken. Apple verwerpt de aanklacht.

Reddit verloor 7 procent. Het socialmediaplatform kende donderdag een succesvol beursdebuut en eindigde op zijn eerste handelsdag ruim 48 procent hoger.