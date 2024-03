Verbijstering Limburgse werkgevers om sluiten Julianakanaal

De Limburgse Werkgeversvereniging LWV, industrieterrein Chemelot in Geleen en Wessem Port Services reageren met verbijstering op het bericht van minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat om het Julianakanaal zes tot acht maanden te sluiten. Die afsluiting zou gelden over een lengte van vier kilometer. Dat kan tot tientallen miljoenen euro’s per dag kosten, aldus de drie instanties en een vrijdag uitgegeven verklaring. Zij vrezen een totale schadepost van 40 tot 100 miljoen euro. Het Limburgse bedrijfsleven wil snel overleg met de minister “in het belang van de economie in heel Nederland”. Dat overleg zou inmiddels op 28 maart gepland zijn.

Eerder deze week meldde Rijkswaterstaat dat het kanaal vanaf oktober maanden dichtgaat. Het moet worden drooggelegd om een bouwkuip weg te halen. Volgens de werkgevers koos RWS voor een goedkope uitvoering, en om die reden moet het kanaal dicht. De werkgevers vinden dat de vaarweg best voor de helft open had kunnen blijven, als bedrijven met meer expertise waren aangetrokken om de klus te klaren. Die zijn echter afgewezen, schrijven ze. “Het bedrijfsleven betaalt nu de tol voor die keuze van RWS.”

Schepen die van Noord- naar Zuid-Limburg willen moeten door de afsluiting omvaren via Antwerpen, vrezen de werkgevers. Volgens hen zijn er veilige alternatieven. “Een donderslag bij heldere hemel”, reageert Chemelot-directeur Loek Radix. “Het eindrapport met de impactanalyse is een dezer dagen klaar en we zouden een gesprek met de minister hebben over onze zorg dat het kanaal geen maanden dicht kan en ook niet dicht hoeft. Dit voornemen levert enorme risico’s op en is extreem vervelend.”

De LWV vindt dat de minister doof is voor argumenten van belanghebbenden. Het havenbedrijf in Wessem vindt dat tijdens de wedstrijd de doelpalen worden verzet. “Als je de snelweg A2 zou afsluiten en je via Berlijn moest rijden, stond het hele land op de kop, aldus Wessem-directeur Bob Joosten. “Nu wordt de binnenvaart hard geraakt, die per schip de lading van meerdere vrachtauto’s vervoert via een stille levensader.”