Spaanse werknemers moederbedrijf Zara protesteren na recordwinst

Spaanse werknemers van het grote kledingconcern Inditex, dat ketens heeft als Zara en Bershka, hebben vrijdag geprotesteerd bij winkels van het Spaanse bedrijf. Ze eisen onder meer bonussen en wijzen daarbij op de recordwinst voor Inditex en de flinke stijging van het dividend aan de aandeelhouders. De werknemers vinden het oneerlijk dat zij daarvan niet profiteren.

Er waren protesten met vlaggen en fluitjes bij winkels van Inditex, dat ook ketens als Pull & Bear en Massimo Dutti heeft, in steden als Madrid, Barcelona, Valencia en Sevilla. De acties werden georganiseerd door de twee grootste vakbonden van Spanje. De bonden willen dat de werknemers bonussen krijgen en andere voordelen. Ze stellen echter dat Inditex niet luistert naar de wensen.

Inditex boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 5,4 miljard euro, wat 30 procent meer is dan een jaar eerder. Dat was mede te danken aan prijsverhogingen. Het dividend wordt met 28 procent verhoogd tot 1,54 euro per aandeel. Dat is eveneens het hoogste niveau ooit voor Inditex.

“Wij, het personeel, hebben de indruk dat er geen rekening met ons wordt gehouden, dat ons werk niet wordt erkend, terwijl wij wel bijdragen aan die hoge winst”, aldus een protesterende werknemer in Madrid.