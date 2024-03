Nederland maakt ‘goede kans’ voor ijsjestak Unilever

Nederland maakt “een goede kans” als vestigingsplaats voor het hoofdkantoor van de ijsjesdivisie van Unilever bij een eventuele afsplitsing van de bedrijfstak. Dat heeft Hein Schumacher, topman van Unilever, zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Een voorwaarde is wel dat het vestigingsklimaat “attractief blijft”.

“De waarschijnlijkste route is afsplitsen met een aparte beursnotering en een eigen hoofdkantoor. We runnen de ijsjesdivisie op dit moment vanuit Nederland”, zei Schumacher.

Unilever kondigde eerder deze week aan deze tak, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, af te gaan splitsen. Mogelijk krijgt de tak dan in Amsterdam een beursnotering.

Het vestigingsklimaat in Nederland is volgens de topman op dit moment goed. “Nederland staat heel hoog op alle concurrentielijstjes op dit gebied. Maar we hebben de laatste jaren wel wat verrassingen gezien”, stelt de directeur van het Britse concern.

Hij wijst onder meer op de verslechterde belastingregeling voor expats. “En de innovatiebox, een belastingvoordeel voor bedrijven die investeren in nieuwe technologie, staat op losse schroeven. Een voorspelbare overheid en regelgeving zijn heel belangrijk. En het is cruciaal dat er veel geïnvesteerd gaat worden in kennis en scholing”, vervolgt Schumacher.

Los van de afsplitsing van de ijsjestak, maakte Unilever eerder deze week ook bekend dat het concern wereldwijd ongeveer 7500 voornamelijk kantoorbanen gaat schrappen. Of er ook in Nederland banen komen te verdwijnen is nog onbekend.