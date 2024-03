Beleggers alert op inflatiecijfer VS in verkorte handelsweek

Nu het cijferseizoen grotendeels voorbij is, staat de komende verkorte beursweek vooral in het teken van een aantal belangrijke macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. Beleggers zijn met name benieuwd naar een Amerikaans inflatiecijfer op vrijdag. De Europese en Amerikaanse beurzen blijven die dag echter gesloten in verband met Goede Vrijdag.

Het gaat om een belangrijk kerncijfer voor de inflatie, de zogeheten Core PCE, over februari. De Federal Reserve beschouwt dit cijfer als zijn belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling.

Eerder deze week werd bekend dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente onveranderd liet, waardoor de leenkosten op hun huidige hoge niveau blijven. Beleidsmakers bij de koepel van centrale banken verwachten wel dat de rentes dit jaar omlaag gaan. De Fed vond het niet gepast de rente te verlagen “tot er meer vertrouwen is dat de inflatie blijvend richting de 2 procent beweegt”, stond in een toelichting.

Maandag moeten beleggers het vooralsnog met weinig richtinggevend nieuws doen. Statistiekbureau CBS maakt wel cijfers bekend over de economische groei in Nederland over het vierde kwartaal. Elektrische-bussenbouwer Ebusco publiceert dinsdag zijn jaarresultaten, gevolgd door investeerder HAL op woensdag. Donderdag is het de beurt aan InPost, de aanbieder van postkluisjes.

Afgelopen week was een mooie beursweek voor beleggers. De AEX, de belangrijkste index op het Damrak, klom vrijdag tot een nieuwe recordstand van 876,34 punten. Daarmee is de hoofdgraadmeter met 2,9 procent gestegen in de afgelopen beursweek.

Op Wall Street namen aandelenhandelaren vrijdag wat gas terug, na de aanscherping van de recordstanden in de voorgaande twee dagen. Zo moest de Dow-Jonesindex 0,8 procent inleveren. De beurskoersen in New York gaan al maanden omhoog op de verwachting dat de Fed de rente gaat verlagen. Dat is over het algemeen gunstig voor aandelen.