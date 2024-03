AEX-index zet opmars voort met aanscherping recordstand

De AEX-index op het Damrak is maandag opnieuw op een recordstand geëindigd. Aan het einde van de handelsdag stond de hoofdindex op de beurs in Amsterdam 0,1 procent hoger op 877,15 punten. Voor het weekend ging er ook al een record in de boeken.

Bovenaan eindigde verfconcern AkzoNobel met een plus van 1,4 procent. Ook de MidKap zat in de lift, al was dat een fractie, waarmee de index voor middelgrote bedrijven eindigde op een stand van 921,14 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent, die in Parijs eindigde vlak, die in Londen verloor 0,1 procent.

Andere stijgers in de AEX waren chiptoeleverancier ASMI en betalingsverwerker Adyen die er beide 1,4 procent bij kregen. Adyen leek onder meer te profiteren van een koopadvies van Hedgeye Risk Management. Grootste daler was Besi dat 3,7 procent verloor. Het chipbedrijf werd gevolgd door chemicaliëndistributeur IMCD, met een min van 2,5 procent.

De MidKap werd aangevoerd door speciaalchemieconcern Corbion (plus 3 procent) en maritiem oliedienstverlener (plus 2,3 procent). Hekkensluiters in deze index waren het moederbedrijf van Douwe Egberts JDE Peet’s (min 4,1 procent) en biotechnoloog Galapagos (min 1,4 procent).

Opvallende stijger bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 was NX Filtration. De waterzuiveraar uit Enschede steeg 11 procent.

Op de beurs van Stockholm verloor Ericsson 1,1 procent. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur heeft aangekondigd 1200 banen in Zweden te willen schrappen, omdat het onder meer te maken heeft met minder bestellingen. Dat komt neer op een kleine 9 procent van het personeelsbestand in het thuisland.

In Kopenhagen won Novo Nordisk 0,8 procent. De Deense medicijn- en afslankmiddelenfabrikant heeft een akkoord bereikt over de overname van Cardior Pharmaceuticals. Daar legt het bedrijf tot 1 miljard euro voor neer. Novo Nordisk is in korte tijd uitgegroeid tot het waardevolste beursbedrijf van Europa, sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk Novo’s obesitasmedicijnen op sociale media aanprezen als afslankmiddel.

De euro was 1,0838 dollar waard, tegen 1,0808 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder en kostte 81,98 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs tot 86,76 dollar per vat.