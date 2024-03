Boeing wint op Wall Street na nieuws vertrek topman

Boeing stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York na het nieuws dat topman Dave Calhoun van de door incidenten geplaagde vliegtuigbouwer eind dit jaar aftreedt. Topman Stan Deal van de tak voor verkeersvliegtuigen van Boeing legt daarnaast per direct zijn functie neer. Boeing-voorzitter Larry Kellner stapt in mei op.

Boeing stond kort na de opening van de beurs rond 1 procent hoger. Dat het aandeel hoger noteert, duidt op opgeluchte reacties bij beleggers. Het bedrijf wordt de laatste tijd geplaagd door technische problemen met vliegtuigen. Zo verloor begin dit jaar een 737 MAX van Alaska Airlines tijdens de vlucht een deurpaneel. Boeing staat nu onder grote druk om verbeteringen bij de kwaliteit en veiligheid door te voeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 39.374 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5221 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 16.377 punten.

Apple, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms gingen elk ruim 1 procent omlaag. De Europese Commissie dreigt die grote techbedrijven miljardenboetes op te leggen. De Commissie verdenkt ze ervan nieuwe regels te hebben overtreden die hun macht moeten inperken en is een formeel onderzoek naar de drie begonnen.

Het is voor het eerst dat de Commissie de nieuwe regels van de zogeheten Wet op de Digitale Markten in stelling brengt. Die wet is nu een paar weken van kracht. De regels moeten de macht aan banden leggen van techbedrijven met platforms waarop gebruikers zo aangewezen zijn dat ze feitelijk bepalen tot welke diensten en producten gebruikers toegang hebben.

Handelaren op Wall Street hebben een verkorte beursweek. Op Goede Vrijdag blijven de beurzen dicht. Die dag komt dan nog wel een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie naar buiten.

De chipbedrijven Intel en AMD verloren tot ruim 3 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil China af van overheidscomputers en servers die draaien op Amerikaanse microprocessoren van Intel en AMD. Ook zijn er inkooprichtlijnen opgesteld om het Windows-besturingssysteem van Microsoft en buitenlands gemaakte databasesoftware te omzeilen. In plaats daarvan zouden er Chinese alternatieven moeten komen.

Chemieconcern Chemours (min 0,9 procent) kondigde aan Denise Dignam te benoemen tot topvrouw. Chemours heeft in Dordrecht een fabriek waar kritiek op wordt geuit om vervuiling van het oppervlaktewater met schadelijke stoffen.