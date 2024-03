Verbod op gebruik Telegram in Spanje weer opgeheven

De dreigende blokkade van de berichtendienst Telegram in Spanje is van de baan. Het hooggerechtshof in Spanje heeft dit maandag besloten.

De populaire chatapp werd vorige week verboden, nadat Spaanse mediabedrijven naar de rechter waren gestapt omdat Telegram het auteursrecht zou schenden. Telegram zou volgens de mediabedrijven toestaan dat gebruikers hun nieuws zonder toestemming uploaden. De rechter was in afwachting van een rapport over Telegram dat hij had aangevraagd. De berichtendienst bleef in de tussentijd nog steeds toegankelijk vanuit Spanje. Telegram heeft enkele miljoenen gebruikers in Spanje.