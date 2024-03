Brussel geeft Lufthansa geen toestemming voor belang in ITA

De Europese Commissie geeft Lufthansa geen toestemming om een belang te nemen in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA. Het Duitse luchtvaartconcern wil 325 miljoen euro investeren in ITA, maar de Commissie wil pas toestemming geven als Lufthansa een reeks zorgen over mogelijke oneerlijke concurrentie kan wegnemen.

De Europese Commissie maakt zich zorgen dat met de investering de concurrentie wordt belemmerd op routes die Italië verbinden met Centraal-Europese landen en vluchten tussen Italië en de VS, Canada en Japan. De investering kan ook de dominante positie van ITA op de luchthaven van Milaan-Linate versterken.

Lufthansa en ITA, het voormalige Alitalia, kunnen de komende weken reageren op de bezwaren. Uiterlijk op 6 juni wordt een definitief besluit genomen.