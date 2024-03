Topman van geplaagd Boeing vertrekt eind dit jaar

Topman Dave Calhoun vertrekt eind dit jaar bij de geplaagde vliegtuigbouwer Boeing. Calhoun maakt dit jaar nog af om “het cruciale werk af te ronden om het bedrijf stabiel te maken en klaar te maken voor de toekomst”, staat in een persbericht van Boeing. Een opvolger is nog niet benoemd.

Boeing verkeert sinds begin dit jaar in crisissferen door meerdere defecten aan zijn vliegtuigen. Dat begon met een losgeschoten deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines.

Er vertrekken meer topbestuurders bij de fabrikant. Directeur Stan Deal, de hoogste baas van de tak voor verkeersvliegtuigen, stapt zelfs per direct op. Hij wordt opgevolgd door Stephanie Pope, die sinds begin dit jaar al operationeel topvrouw was. Ook voor voorzitter Larry Kellner zit zijn tijd bij Boeing erop. Hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Steve Mollenkopf is zijn opvolger en moet op zoek naar een nieuwe topman.

Redenen voor de plotselinge wijzigingen worden niet genoemd. Wel geeft Calhoun, die in 2020 topman werd, in een brief aan medewerkers aan dat hij en Kellner al enige tijd op zoek waren naar het goede moment om de taken over te dragen. “De zoektocht naar een nieuwe topman moet geleid worden door een voorzitter die ook echt met hem gaat samenwerken”, zegt Calhoun daarover.

Calhoun haalt in zijn brief meerdere keren aan dat Boeing in een moeilijke tijd zit. “Het ongeluk met de Alaska Airlines-vlucht was een keerpunt. We moeten op dit vlak nederig en volledig transparant blijven. Mijn periode hier is pas echt afgerond als we het werk gedaan hebben dat we moeten doen.”