Socialemediabedrijf Trump maakt dinsdag beursdebuut

Beleggers kunnen vanaf dinsdag aandelen kopen van het socialemediabedrijf van Donald Trump. Trump Media & Technology Group, inclusief het platform Truth Social van de Amerikaanse oud-president, maakt dan zijn beursdebuut op Wall Street in de techgraadmeter Nasdaq. De beursgang kan Trump zo’n 4 miljard dollar opleveren.

Trump bereikte vrijdag een akkoord met investeerders om zijn bedrijf naar de beurs te brengen. Dat gebeurt onder de naam Digital World Acquisition Corp (DWAC), een ‘special purpose acquisition company’ (spac) die alleen is opgericht om een andere onderneming over te nemen.

Voormalig Congreslid Devin Nunes blijft topman van het beursgenoteerde socialemediabedrijf, zo werd vrijdag al bekend. DWAC-baas Eric Swider gaat in de gecombineerde onderneming aan de slag als bestuurder.

Trump kan het geld dat hij krijgt voor zijn aandelen in het bedrijf goed gebruiken. Aan verschillende rechtszaken is hij maandelijks miljoenen dollars kwijt. Ook moet hij om in beroep te kunnen gaan in een fraudezaak binnen tien dagen 175 miljoen dollar betalen. Die borgsom was oorspronkelijk 454 miljoen dollar, maar dat is maandag met bijna twee derde teruggebracht.

Door eerder gemaakte afspraken duurt het waarschijnlijk nog even voordat de presidentskandidaat zijn aandelen kan omzetten in geld. Trump heeft zelf ruim 58 procent van de aandelen in handen.