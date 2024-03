Deutsche Bahn en bond bereiken akkoord na conflict vol stakingen

De Duitse vakbond GDL en staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) hebben een akkoord bereikt na een langslepend conflict over een nieuwe cao. Dat meldt de bond op de website. Het is nog niet bekend hoe de overeenkomst eruit ziet. De details hierover zullen dinsdag tijdens een persconferentie bekend worden gemaakt. De afgelopen tijd hebben spoormedewerkers van DB meermaals het werk neergelegd. Die stakingen hadden ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar Nederland.

GDL meldde vorige week al dat er over veel onderwerpen overeenstemming was bereikt. De vakbond eiste onder meer een kortere werkweek van 35 uur in plaats van 38 uur voor hetzelfde salaris. Voor zover bekend wilde DB echter niet verder gaan dan een werkweek van 36 uur. Ook wilde GDL dat de salarissen van het spoorpersoneel werden verhoogd om de gestegen inflatie te compenseren.

Medewerkers van Deutsche Bahn hebben in totaal zes keer gestaakt, waardoor miljoenen reizigers werden getroffen. De meest recente werkonderbreking was twee weken geleden en duurde 35 uur. Eind januari werd het werk zelfs zes dagen neergelegd. Tijdens stakingen reden in Duitsland bijna geen treinen en ook tussen Nederland en Duitsland reden veel minder treinen dan normaal. Ook treinen van NS en Arriva vielen uit.

Met het bereiken van een akkoord is de stakingsdreiging ten einde. Eerder sloot GDL niet uit om ook tijdens Pasen het werk neer te leggen, mochten de bond en DB er niet samen uitkomen.