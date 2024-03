Uitstelgeruchten GTA VI drukken op koers uitgever Take-Two

Take-Two Interactive Software behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers leken te schrikken van het nieuws van gamingsite Kotaku van vrijdag, waarin werd gesteld dat de productie van Grand Theft Auto VI vertraging heeft opgelopen. Take-Two is de uitgever van die zeer populaire game. In plaats van een release in 2025, wordt het steeds waarschijnlijker dat het spel pas in 2026 uitkomt, meldde het Amerikaanse Kotaku. Het aandeel verloor 4,2 procent.

De productievertraging zou volgens Kotaku te maken hebben met het personeel dat nu nog thuiswerkt, maar vanaf april weer verplicht naar kantoor moet komen. Dat besluit zou genomen zijn vanwege de veiligheid en de kwaliteit, meldde persbureau Bloomberg al in februari. De mensen die werken aan GTA VI voor dochteronderdeel van Take-Two Rockstar Games zijn daar echter niet blij mee. De vorige versie GTA V verscheen in 2013, waarmee fans al ruim tien jaar wachten op een vervolg. Er werden van de voorganger meer dan 190 miljoen exemplaren verkocht.

De algemene stemming op Wall Street was verder voorzichtig, nadat vorige week recordstanden werden gehaald. De Dow-Jonesindex daalde 0,4 procent tot 39.313,64 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 5218,19 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte ook 0,3 procent tot 16.384,47 punten.

Coinbase schoot 9,5 procent omhoog. De cryptobeurs leek opnieuw te profiteren van de opmars van de bitcoin, waarvan de waarde maandag steeg tot boven de 70.000 dollar. De huidige recordwaarde van ’s werelds grootste cryptomunt ligt op ruim 73.000 en werd eerder deze maand bereikt. Ook andere cryptoplatforms profiteerden. Zo stegen Marathon Digitals en Riot Platforms respectievelijk 0,4 procent en 9,1 procent.

Boeing steeg 1,4 procent. Beleggers leken opgelucht te reageren op het nieuws dat verschillende topbestuurders van de vliegtuigfabrikant het bedrijf verlaten. Onder hen ook topman Dave Calhoun, die eind dit jaar aftreedt. Het bedrijf wordt de laatste tijd geplaagd door technische problemen met vliegtuigen. Zo verloor begin dit jaar een 737 MAX van Alaska Airlines tijdens de vlucht een deurpaneel.

Apple, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms gingen tot 1,3 procent omlaag. De Europese Commissie dreigt die grote techbedrijven miljardenboetes op te leggen. De Commissie verdenkt ze ervan nieuwe regels te hebben overtreden die hun macht moeten inperken en is een formeel onderzoek naar de drie begonnen.