Cacaoprijs verder omhoog, cacao nu duurder dan koper

De prijs van cacao is maandag op de beurs van New York voor het eerst boven de 9000 dollar per ton uitgekomen. Daarmee is de grondstof voor chocolade nu duurder dan koper, waarvan een ton minder dan 9000 dollar waard is. Alleen deze maand zijn de prijzen van cacao al 60 procent gestegen; in 2024 zijn deze al verdubbeld. De oorzaak ligt onder meer bij slechte oogsten en zieke cacaobomen in West-Afrika, waar de meeste cacao ter wereld vandaan komt.

Persbureau Reuters meldde eerder deze maand al dat grote cacaofabrieken in Ivoorkust en Ghana de productie hebben stopgezet of verlaagd omdat zij de bonen niet meer kunnen betalen. Die landen zijn samen goed voor bijna 60 procent van de wereldwijde cacaoproductie. De fabrieken verwerken de kostbare bonen tot onder meer cacaoboter.

Chocoladefabrikanten zijn daarvan afhankelijk om bijvoorbeeld chocoladerepen te kunnen maken, en kunnen niet aan de slag met rauwe cacao. Door de gestegen cacaoprijzen, hebben fabrikanten de prijzen van hun chocolade ook moeten verhogen. Deels had dat ook te maken met de gestegen prijzen van suiker.