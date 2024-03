De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager geopend, nadat die op maandag nog een recordniveau had bereikt. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco kwam met jaarcijfers en werd daarop bijna 3 procent lager gezet bij de kleinere fondsen op het Damrak.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,2 procent in de min op 875,75 punten. De MidKap was vrijwel onveranderd op 921,15 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen licht. Londen daalde 0,3 procent.