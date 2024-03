IT-bedrijf Atos praat met banken om oplossing voor schuldenberg

IT-dienstverlener Atos praat met banken en andere kredietverstrekkers over een oplossing voor zijn hoge schuldenlast. De zorgen over de financiële gezondheid van het Franse technologiebedrijf namen toe nadat duidelijk was geworden dat Atos voor het einde van 2025 ruim 3,6 miljard euro moet aflossen.

De problemen bij Atos nopen Nederlandse overheidsinstellingen ook tot het nemen van voorzorgsmaatregelen, schreef NRC eerder. Het bedrijf ondersteunt veel belangrijke processen bij bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het ministerie van Defensie.

De zorgen bij Atos werden groter nadat een deal met Airbus over de verkoop van Atos’ cyberveiligheidsdivisie niet doorging. Ook gesprekken met de Tsjechische zakenman Daniel Křetínský over de verkoop van traditionelere IT-diensten van Atos liepen op niets uit. Nu stelt de IT-dienstverlener in gesprek te zijn “met onze schuldeisers om voor juli tot een herfinancieringsplan te komen”.

Atos zegt bij zijn jaarcijfers nog aan zijn kortlopende schulden te kunnen voldoen tot het moment waarop er een overeenkomst met schuldeisers moet zijn. Maar als zo’n plan mislukt, bestaat er aanzienlijke onzekerheid over het voortbestaan van de groep. Dat is ook het geval als het Atos niet lukt geld op te halen met de verkoop van bedrijfsonderdelen.

In 2023 leed Atos een verlies van 3,4 miljard euro. Dat was onder meer het gevolg van afboekingen van ruim 2,5 miljard euro. Daarnaast maakte het bedrijf kosten voor reorganisaties.