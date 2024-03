Amazon nam vorig jaar ruim 7 miljoen namaakproducten in beslag

Webwinkelconcern Amazon heeft vorig jaar wereldwijd meer dan 7 miljoen namaakproducten in beslag genomen. Dat meldt Amazon in zijn jaarlijkse Brand Protection Report.

Het Amerikaanse bedrijf heeft sinds 2020 een speciaal onderdeel dat namaakartikelen opspoort en optreedt tegen verkopers van dat soort spullen via het platform van Amazon. Volgens het bedrijf is er sindsdien tegen meer dan 21.000 “malafide verkopers” opgetreden door middel van rechtszaken en meldingen bij autoriteiten.

Amazon verkoopt zelf spullen via de webwinkel, maar is ook een platform voor andere partijen. En via die laatste manier worden vaak namaakartikelen aangeboden.

Het concern zegt ook dat het meer dan 700.000 “malafide” pogingen heeft geblokkeerd om een account te openen om nepspullen te verkopen. Dat waren er in 2020 nog meer dan 6 miljoen. Het bedrijf zegt kunstmatige intelligentie in te zetten om dit aan te pakken.

In Spanje was er onlangs nog een rechtszaak waarbij Amazon samen met het Duitse autoconcern BMW optrad tegen mensen die nagemaakte BMW-onderdelen wilden verkopen. Daarbij moesten die Spaanse fraudeurs de namaakproducten vernietigen.