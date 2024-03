Duizenden reizigers gedupeerd door schrappen vluchten Transavia

Dat Transavia dit jaar opnieuw vluchten moet schrappen door een tekort aan vliegtuigen, raakt duizenden reizigers. De maatschappij heeft laten weten aanpassingen in haar vluchtschema te moeten doen in de periode tot eind juni. “Gelukkig niet het hoogseizoen. Dat is wel een geruststelling”, klinkt het bij reisbrancheorganisatie ANVR.

Transavia kondigde de stappen vorige week aan. De maatschappij verwees onder andere naar de uitloop van groot onderhoud. Om hoeveel vluchten het precies gaat, is niet naar buiten gebracht. Reisorganisaties zijn bezig om te kijken hoe ze impact voor vakantiegangers zoveel mogelijk kunnen beperken.

Bij TUI alleen al raakt de aankondiging voor dit jaar een paar duizend mensen. Het vakantieconcern zegt verrast en teleurgesteld te zijn. “We doen er alles aan om die vakanties zo veel mogelijk als gepland door te laten gaan.”

Transavia moest in Nederland vorig jaar al honderden vluchten schrappen doordat er te weinig vliegtuigen beschikbaar waren.