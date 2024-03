Beurswaakhond VS wil cryptobedrijf Ripple miljardenboete opleggen

Het Amerikaanse cryptobedrijf Ripple Labs moet volgens de Securities and Exchange Commission (SEC) voor meer dan 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) beboet worden. De reden is onder meer de verkoop van zijn digitale valuta XRP aan institutionele beleggers zonder dit te registreren.

De toezichthouder stelt dat de verkopen van Ripple gezien moeten worden als effectenhandel. Die moeten geregistreerd zijn net zoals dat bij de handel in aandelen het geval is. De SEC stelt dat de onderneming de intentie had de wet te ontduiken. “De straf is nodig om Ripple te stoppen met het overtreden van effectenwetten, gezien de enorme hoeveelheid niet-geregistreerde verkopen van XRP in de afgelopen drie jaar”, stelt de toezichthouder in een langlopende rechtszaak.

Ripple nam ook geen verantwoordelijkheid volgens de beurswaakhond door XRP te blijven promoten als investering, tegen de adviezen van advocaten in. Het bedrijf negeerde ook het advies om de digitale munt niet voor contant geld te verkopen.