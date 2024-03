Ebusco hard onderuit, AEX scherpt record aan

De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak wisten dinsdag de verliezen van eerder op de dag van zich af te schudden, geholpen door een positieve opening van Wall Street. Dat gold echter niet voor de fabrikant van elektrische bussen Ebusco. Het geplaagde aandeel kreeg bij de kleinere fondsen op het Damrak een koersverlies te verwerken van 7,8 procent na tegenvallende jaarresultaten.

Ebusco zei een teleurstellend 2023 achter de rug te hebben door verstoringen op logistiek en operationeel niveau, zoals tekorten aan materiaal. Het nettoverlies kwam uit op 120 miljoen euro. Om de kosten te verlagen, heeft Ebusco tientallen flexbanen geschrapt. Het bedrijf uit Deurne kijkt echter positief vooruit en verwacht voor dit jaar een flinke verbetering van de resultaten.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 0,1 procent hoger op 878,40 punten. Dat is een nieuwe recordslotstand. De MidKap klom 0,9 procent tot 929,33 punten. Ook de hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen lieten gedurende de dag herstel zien, met winsten tot 0,7 procent.

In de AEX was chipconcern Besi koploper met een koerswinst van ruim 4 procent. Branchegenoot ASML (min 1,4 procent) bungelde juist onderaan bij de grote fondsen.

In de MidKap was de aanbieder van postkluisjes InPost (plus 5,4 procent) een opvallende stijger. InPost komt donderdag met cijfers. Metalengroep AMG stond onderaan bij de middelgrote beursbedrijven met een verlies van 1,9 procent.

In Parijs had IT-dienstverlener Atos een slechte dag met een verlies van 1,5 procent. Atos praat met banken en andere kredietverstrekkers over een oplossing voor zijn hoge schuldenlast. De zorgen over de financiële gezondheid van het Franse technologiebedrijf namen toe nadat duidelijk was geworden dat Atos voor het einde van 2025 ruim 3,6 miljard euro moet aflossen. Verder leed het concern een miljardenverlies over 2023.

In Londen werd de Britse onlinesupermarkt Ocado 2,7 procent hoger gezet na bekendmaking van cijfers.