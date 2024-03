Eén op drie huiseigenaren bereid om kamer te verhuren, stelt ING

Een derde van de huiseigenaren in Nederland is bereid om onder voorwaarden een kamer of etage van hun huis te verhuren om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan, stelt ING in een nieuw onderzoek. “Zelfs als maar 2 procent dit echt zou gaan doen staat dit gelijk aan bijna 80.000 extra woonruimtes. Dat is te vergelijken met een jaar bouwproductie”, zegt manager wonen Wim Flikweert van ING.

Wat veel huiseigenaren volgens ING nu nog tegenhoudt, zijn de regels rondom huurbescherming. Met de huidige wetgeving is het namelijk zo dat huurders een woning niet hoeven te verlaten als die verkocht wordt en dat verlaagt de animo om een deel van de woning te verhuren bij koopwoningbezitters. Ook vreest een deel dat het verhuren van een deel van de woning een negatief effect heeft op de waarde van het huis.

Ondanks de krapte zijn mensen wel weer positiever over de woningmarkt, vergeleken met een jaar eerder. ING meet met de zogeheten Woonindex voor het vierde kwartaal op rij een toename van het sentiment. Dat is onder andere te danken aan de dalende hypotheekrente, waardoor het goedkoper wordt om een woning te kopen. Toch blijft een overgrote meerderheid van de starters negatief. Zij stellen vooral dat prijzen nog steeds hoog zijn en niet motiveren om een koopwoning te gaan zoeken.