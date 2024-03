Media: omstreden oprichter doet bod van half miljard op WeWork

Oprichter Adam Neumann van werkplekkenverhuurder WeWork wil dat failliete bedrijf terugkopen voor 500 miljoen dollar. Hij heeft een bod van die omvang gedaan, melden persbureau Reuters en zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Onder Neumann groeide WeWork hard en kreeg het bedrijf een waarde van 47 miljard dollar toegedicht. Maar in de aanloop naar een beursgang van de kantoorverhuurder in 2019 werd duidelijk dat het bedrijf zwaar verliesgevend was door alle investeringen voor uitbreiding. De waardering van het bedrijf kelderde vervolgens.

Neumann zelf kwam daarbij in opspraak. Hij gaf familieleden belangrijke posities binnen het bedrijf. Ook werd hij ervan beschuldigd met een eigen bedrijf vastgoed te kopen om die bezittingen vervolgens aan WeWork door te verkopen.