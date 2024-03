Franse uitzendkrachten van Randstad kritisch op bestuur

Franse uitzendkrachten van uitzendconcern Randstad zijn kritisch over de manier waarop het bedrijf omgaat met uitzendkrachten in Frankrijk. Ook hekelen ze de hoeveelheid dividend die het bedrijf uitkeert. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf stelde een vertegenwoordiger van het Franse uitzendpersoneel vragen daarover. Ook verzamelde een aantal leden van de Franse ondernemingsraad van Randstad zich voor het hoofdkantoor in Diemen.

Vorig jaar zouden vier Franse uitzendkrachten van Randstad zijn omgekomen door werkgerelateerde ongelukken, volgens de Franse vertegenwoordiger. Topman Sander van ’t Noordende zei zich bewust te zijn van één ongeval, maar zei geen weet te hebben van de andere drie.

Volgens de Franse uitzendkrachten zou het uitzendconcern ook te veel dividend uitkeren aan aandeelhouders en te weinig investeren in lonen. Randstad verklaart dat het dividend inderdaad wat hoger is doordat er in 2020 niets is uitgekeerd vanwege corona.