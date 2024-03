Vodafone schrapt 2000 banen in Duitsland

De Duitse tak van telecombedrijf Vodafone gaat de komende twee jaar 2000 banen schrappen. Samen met een plan om bedrijfskosten te drukken wil het bedrijf daarmee 400 miljoen euro besparen. “Vodafone wil simpeler, sneller, slanker en daardoor krachtiger worden”, zei topman Philippe Rogge van de Duitse tak tegen het personeel.

Vodafone heeft ongeveer 15.000 mensen in dienst in Duitsland. Dat betekent dat 13 procent van de medewerkers wordt getroffen door de geplande ontslagrondes. Het bedrijf staat al langer onder druk in Duitsland. Klanten klagen dat het bedrijf de beloftes niet nakomt als het bijvoorbeeld aankomt op de aanleg van nieuwe verbindingen.

Philippe Rogge treedt eind deze maand terug als topman van Vodafone Duitsland. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Marcel de Groot.