Hornbach wint marktaandeel in Nederlandse doe-het-zelfbranche

Bouwmarktketen Hornbach heeft in zijn thuismarkt Duitsland de verkopen licht zien dalen. In Nederland namen de verkopen wel toe en won het bedrijf marktaandeel.

Hornbach opende in juli vorig jaar zijn achttiende filiaal in Nederland. Het marktaandeel in de Nederlandse doe-het-zelfbranche was eind vorig jaar gestegen tot bijna 30 procent, waarmee Hornbach naar eigen zeggen zijn positie als grootste bouwmarkt verder verstevigde.

Evert de Goede, algemeen directeur van Hornbach Nederland, is zeer tevreden over het behaalde resultaat, gezien de “uitdagende omstandigheden” waarmee de doe-het-zelfbranche te maken heeft. “De inflatie blijft onze bedrijfskosten opstuwen en sinds 1 januari van dit jaar zijn de lonen in de cao-schalen opnieuw met gemiddeld 9 procent gestegen.”

Hornbach is actief in negen landen. In Duitsland daalde de omzet vorig jaar met 2,6 procent tot 2,8 miljard euro. In de overige acht landen nam de omzet wel toe. De marktaandelen in Nederland, Tsjechië en Zwitserland groeiden het meest.