Rechter verwerpt aanklacht Musk tegen bestrijders onlinehaat

Elon Musk heeft een nederlaag geleden in een conflict met een organisatie die tegen onlinehaat strijdt. De miljardair klaagde de non-profitorganisatie Center for Countering Digital Hate (CCDH) aan nadat CCDH kritiek leverde op de vermeende toename van haatdragende berichten op socialemediaplatform X, dat eigendom is van Musk. Maar een rechter in San Francisco wil de zaak niet in behandeling nemen.

Musk beweerde dat het CCDH afspraken uit 2019 over het gebruik van data van het toenmalige Twitter niet was nagekomen. Maar de rechter ziet in de aanklacht vooral een poging om critici de mond te snoeren.

“X heeft deze zaak aangespannen om CCDH te straffen voor publicaties die X bekritiseren, misschien ook als afschrikking voor anderen die dezelfde kritiek zouden willen uiten”, motiveerde rechter Charles Breyer zijn beslissing.

Musk zei in beroep te gaan.