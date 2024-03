Huizenprijzen stijgen mogelijk met 6%: hoe kom je toch aan een huis?

Het onderzoeksteam van de Rabobank verwacht dat de huizenprijzen de komende twee jaar aanzienlijk zullen stijgen. Voor zowel 2024 als 2025 kan het zo maar 6,2% omhoog gaan. Met het weinige aanbod dat er is zal het daardoor nog lastiger worden om een nieuwe woning te vinden. Hoe kom je in een verhitte huizenmarkt toch aan een huis? Wij zetten 8 tips op een rijtje.

Stijgende lonen en biedingen

Volgens senior-huizenmarkteconoom bij RaboResearch Stefan Groot hebben de stijgende huizenprijzen alles te maken met het feit dat mensen meer kunnen lenen vanwege de gestegen lonen. ‘‘Vorig jaar zijn de lonen al stevig gestegen,’’ vertelt hij in een interview met BNR Nieuwsradio. ‘‘Dit jaar verwachten we dat ze ook weer met zo’n zes procent zullen stijgen en volgend jaar stijgen ze ook nog stevig.’’ De zoektocht naar een huis kan daardoor een uitdagende en stressvolle ervaring zijn. Vooral voor starters lijkt het hopeloos, maar met de juiste strategieën en aanpak is het nog steeds mogelijk om een droomhuis te vinden.

1. Wees flexibel met je criteria

Het is belangrijk om flexibel te zijn als het gaat om jouw wensen en eisen voor een huis. Misschien moet je concessies doen op bepaalde aspecten, zoals locatie, grootte of voorzieningen, om een woning te vinden die binnen jouw budget past.

2. Houd de markt nauwlettend in de gaten

Blijf voortdurend op de hoogte van nieuwe aanbiedingen en ontwikkelingen op de huizenmarkt. Maak gebruik van online platforms, makelaars en lokale nieuwsbronnen om op de hoogte te blijven van nieuwe vermeldingen en eventuele veranderingen in de marktomstandigheden.

3. Wees snel en assertief

Op een oververhitte huizenmarkt is snelheid essentieel. Zodra een woning die aan jouw criteria voldoet beschikbaar komt, wees dan bereid om snel te handelen. Dit betekent dat je direct een bezichtiging plant en een bod uitbrengt als je geïnteresseerd bent. Wees assertief, maar ook realistisch over je bod om de kans op acceptatie te vergroten.

4. Vergroot je netwerk

Maak gebruik van je sociale netwerk en laat vrienden, familie en collega’s weten dat je op zoek bent naar een huis. Soms kan een persoonlijke connectie leiden tot verborgen kansen die niet publiekelijk beschikbaar zijn.

5. Overweeg alternatieve bronnen

Naast reguliere vermeldingen via makelaars en online platforms, overweeg ook alternatieve bronnen om een huis te vinden. Dit kan het controleren van lokale krantenadvertenties, het bijwonen van open huizen in de buurt of zelfs het rechtstreeks benaderen van huiseigenaren die mogelijk overwegen te verkopen, omvatten.

6. Zoek naar ‘vergeten’ opties

Richt je niet alleen op de nieuwste vermeldingen; kijk ook naar woningen die al een tijdje op de markt zijn zonder te verkopen. Deze verkopers kunnen meer openstaan voor onderhandelingen of bereid zijn om een lagere prijs te accepteren vanwege hun langere verkoopduur.

7. Bouw een sterke relatie op met een makelaar

Een ervaren makelaar kan van onschatbare waarde zijn bij het vinden van een huis in een competitieve markt. Het is handig om samen te werken met een makelaar die goed bekend is in het gebied. Ben je op zoek naar een huis in Eindhoven? Kies dan voor een makelaar Eindhoven die je kan helpen bij het vinden van verborgen pareltjes.

8. Wees financieel voorbereid

Zorg ervoor dat je financiën op orde zijn voordat je actief op zoek gaat naar een huis. Dit omvat het verkrijgen van een vooraf goedkeuring voor een hypotheek en het hebben van voldoende financiële middelen om een aanbetaling te doen en de benodigde kosten te dekken.