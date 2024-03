Socialemediabedrijf Trump 16 procent omhoog op lager Wall Street

Wall Street stond dinsdag vooral in het teken van de eerste handelsdag van het socialmediabedrijf van oud-president Donald Trump. Kort na de opening schoot het aandeel Trump Media & Technology Group, inclusief het platform Truth Social, 46 procent omhoog. De handel werd zelfs even stilgelegd. Het aandeel met het symbool ‘DJT’ eindigde uiteindelijk 16,1 procent in de plus.

De beursgang verliep via een fusie met de lege beurshuls Digital World Acquisition Corp (DWAC). Trump bereikte vrijdag een akkoord met investeerders over de gang naar de aandelenmarkt. Met de beursgang kan Trump miljarden ophalen om zijn hoge juridische kosten te betalen voor verschillende rechtszaken, want hij bezit ruim 58 procent van de aandelen. Maar door eerdere afspraken kan de presidentskandidaat die aandelen pas over zes maanden omzetten in geld.

Beleggers op Wall Street namen verder wat gas terug na de stevige koerswinsten van afgelopen tijd. De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters eindigden in het rood. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent in de min op 39.282,33 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent tot 5203,58 punten en de Nasdaq leverde 0,4 procent in op 16.315,70 punten.