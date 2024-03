Storing bankieren bij Rabobank verholpen

De storing bij Rabobank, waardoor klanten problemen hadden met bankieren via de app, is verholpen. De oorzaak was volgens een woordvoerder “een technische storing.”

Op de website Allestoringen is te zien dat het aantal klachten rond 19.15 uur begon op te lopen. Volgens de zegsman van de bank duurde de storing ongeveer een uur. Op socialmediaplatform X werd geklaagd dat klanten geen toegang tot hun geldrekening hadden. Ook geld overboeken van de spaarrekening naar de lopende rekening was voor sommigen niet mogelijk.

Eerder dit jaar kampte Rabobank met een grote storing door een probleem met het eigen IT-systeem. Door dat euvel waren onder meer de website en app van de bank niet bereikbaar. Ook waren er problemen met iDEAL-betalingen.